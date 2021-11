mardi 2 novembre 2021 • 1298 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Alors que les rumeurs sur une alliance entre Ousmane Sonko et Abdoulaye Baldé circulaient ces derniers jours, le leader du Pastef a tenu à apporter des éclaircissements.

"Personne ne peut me menacer, personne ne peut me corrompre, personne ne peut me faire transhumer. Je suis un leader national. Beaucoup de gens disent que je suis en discussion avec mon grand-frère, Abdoulaye Baldé, il n’en est rien. Je ne discute avec personne, je n’ai reçu personne",a-t-il précisé, lors de son déplacement à Ziguinchor, pour annoncer sa candidature à la mairie de la ville.

Pour rappel, Baldé, le maire sortant qui n'a pas été retenu tête de liste de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, en vue des élections locales du 23 janvier 2022, n'excluait pas de travailler avec Pastef de Sonko. Reste maintenant à savoir si les choses vont changer ou pas.