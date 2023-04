mardi 11 avril 2023 • 2583 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) La date du procès en appel qui va opposer Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang a été fixée. Ce sera le 17 avril prochain.

C’est la semaine prochaine qu’Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang vont comparaître en deuxième instance. Selon nos confrères de Dakaractu, la date du procès en appel a été fixée au lundi 17 avril prochain. Soit dans moins d’une semaine.



Pour rappel, le 30 mars dernier, le leader du parti Pastef les Patriotes avait été condamné à 2 mois de prison assortis de sursis et 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts à verser à la partie civile.