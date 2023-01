mardi 10 janvier 2023 • 1526 lectures • 0 commentaires

La dernière sortie de Sonko sur France 24 et Rfi n’a pas du tout plu à Kébi Séba qui l’a vigoureusement fait savoir.

Le leader du Pastef a fait une sortie vendredi dernier sur les chaînes France24 et RFI. Interrogé sur sa position sur la France, il avait souligné qu’il était pour un partenariat gagnant-gagnant entre le Sénégal et l’Héxagone. Et il avait souligné qu’à l’endroit de la Russie, ce qu’on voit dans certains pays, avec beaucoup d’euphorie, ne semble pas aller dans ce sens. «On est dans une conquête de souveraineté, mais on est pas dans le remplacement », disait-il.



Une position qui lui a valu les félicitations de l’ex directrice adjointe de RFI, Geneviève Goetzinger. Une sortie médiatique qui n’est pas du goût de l’activiste Kémi Séba qui, sur son compte twitter, a attaqué Ousmane Sonko. Pour lui, les félicitations de Geneviève Goetzinger sont mêmes préoccupantes. « Ceci étant dit, voir le frère Sonko être félicité par l’un des visages délabrés de la Françafrique informationnelle me préoccupe profondément », dit-il.



« Ce qui se passe en Afrique au sein de la jeunesse n’est pas une volonté de changer de colon. C’est une insulte que de dire cela. La jeunesse afro veut rompre avec la françafrique qui a tué nos pères, cela ne signifie pas qu’elle veut avoir les russes comme colons. Nous l’avons déjà dit, la minorité qui brandit des drapeaux russes dans les manifestations est dans l’erreur mais n’en fait pas une généralité. De plus, ce n’est pas en allant raconter cela sur les médias numéros 1 de la Françafrique, france24 et RFI Afrique (au moment où une grande partie des africains les vomissent) que nous ferons évoluer les mentalités. On n’a pas besoin de leurs micros tendus ou de leurs approbations», a martelé Kémi Séba.

