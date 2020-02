Statut spécial pour Dakar: Mame Boye Diao totalement contre

iGFM-(Dakar) Le Directeur des Domaines, membre du secrétariat national de pour République (Apr, parti au pouvoir) rejette l’idée d’un statut particulier pour la ville de Dakar. Ce serait un recul démocratique selon lui. Il a également expliqué que Dakar ne peut avoir un régime juridique différent des autres collectivités territoriales.

« C’est une question malheureuse. Je suis totalement contre. Pourquoi un statut spécial pour la ville de Dakar ? Dakar ne peut pas être traité différemment de Kolda ou de Sedhiou (…) Si on va vers une mode de désignation où le maire est nommé, c’est un recul démocratique », a déclaré le Directeur des domaines sur les ondes de la RFM.

Le responsable Apériste d’ajouter : « Ce n’est pas un débat à agiter. Nous sommes dans le cadre du dialogue, les propositions peuvent sortir les unes les plus saugrenues que les autres, mais laissons la sérénité qu’il faut et évitons de faire la comparaison entre Dakar et Touba pour éviter les tensions », a-t-il conseillé.