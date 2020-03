‘’Stop Coronavirus’’ : la jeunesse lougatoise sensibilise

iGFM – (Dakar) – C’est à travers un groupe wathsapp mis en place par l’opérateur économique Ameth Niang que des jeunes de la commune de Louga ont initié une vaste campagne de sensibilisation sur la maladie du coronavirus. Le lancement officiel des activités du collectif ‘’Stop Coronavirus’’ a eu lieu ce mercredi en présence du préfet du département. Du matériel et produits détergents ont été à tous les répondants du collectif à travers la commune dans le but d’inciter les résidents des quartiers à se laver les mains et d’être conscients de son caractère obligatoire.

Une caravane de sensibilisation a aussi fait le tour de la ville et des quartiers périphériques. La prison, les Daaras, les arrêts diakarta, les garages mécaniques n’ont pas été épargnés par la caravane qui va continuer sa campagne jusqu’à l’éradication totale de la maladie. Les initiateurs de cette campagne de sensibilisation ont salué la disponibilité du préfet du département pour avoir montrer l’exemple en se lavant les mains en premier lieu.

