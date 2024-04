vendredi 26 avril 2024 • 345 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) C'est fait. Comme annoncé à la mi-février, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a finalement fait appel de la suspension de la Confédération africaine de football (CAF) infligée à Krépin Diatta.

Le 15 février dernier, dans une volte-face pour le moins cocasse, la FSF confirmait la suspension du polyvalent défenseur des Lions, Krépin Diatta (41 sélections, 2 buts) par la CAF. En effet, 24 heures après avoir vigoureusement démenti les premières rumeurs de la presse, et notamment de L’Observateur, l’instance officialisait la sanction prononcée contre le Monégasque.



Jugé coupable d’avoir accusé de corruption les arbitres et des officiels de la CAF, suite à l’élimination frustrante du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN 2023 par le pays hôte la Côte d’Ivoire et futur vainqueur, le Dakarois a écopé de quatre matches de suspension dont deux fermes, plus une amende de 10 000 dollars (9 318,35 euros). Il doit donc purger sa peine en juin pour la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre la RDC et la Mauritanie.



La Fédération sénégalaise confirme l'appel



Moment choisi par la FSF pour acter son appel. En effet selon les informations de PressAfrik, qui cite des sources internes de la CAF, l’instance dirigée par Augustin Senghor a saisi la Chambre d’appel de la confédération. Objectif ? Casser la suspension de la Commission de discipline.



Contacté par L’Observateur, le secrétaire général de la FSF Victor Ciss, a confirmé que cette dernière a “fait l'appel dans les délais”. La Chambre d’appel devrait se réunir avant le match face aux Léopards le 3 juin, et pourrait ainsi trancher favorablement. En attendant le verdict, Diatta ne devrait pas être sélectionné pour les deux prochains matches.