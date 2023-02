lundi 27 février 2023 • 597 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Jeudi dernier, à Diourbel, un jeune talibé avait été retrouvé mort, le corps attaché à un arbre, à Ndayane. Le meurtrier présumé est interpellé.

L’affaire avait suscité une vive émotion au quartier Ndayane de Diourbel, la semaine dernière. En effet, le corps sans vie d’un jeune talibé avait été retrouvé attaché à un arbre à Ndayane. Après constat, le corps avait été transféré à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel pour une autopsie. Ce lundi, la Rfm annonce que le meurtrier présumé, a été arrêté.



En effet, il s’agit d’un de ses camarades qui a, d’ailleurs, avoué le crime. Il sera présenté au procureur. La victime et l’accusé, originaires de Kaffrine, se sont battus. Le mis en cause lui a tordu le cou et l’a attaché à un arbre, rapporte la rfm. Le maître coranique aussi a été entendu par la gendarmerie. Le tueur présumé sera présenté au procureur dans les prochaines heures.