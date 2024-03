dimanche 24 mars 2024 • 15710 lectures • 4 commentaires

Les tendances sont lourdes et la victoire se dirige vers DiomayeFaye, qui est loin devant ses concurrents. Barthélémy Dias, Directeur de campagne de Khalifa Sall, a fait un post pour féliciter l’actuel maillot jaune.

Au vu des tendances qui se dégagent des urnes je voudrais féliciter et remercier tous les militants et sympathisants de la coalition khalifa président qui ont voté pour notre candidat. Je voudrais aussi saluer et magnifier la grandeur de la démocratie sénégalaise.



J'invite tous les acteurs politiques à accepter les résultats des urnes et je félicite chaleureusement le président qui sera nouvellement élu par le peuple sénégalais et je lui souhaite courage et plein succès dans sa nouvelle mission.

Vive la démocratie!!!

Vive le Senegal!!!"