"Thiam Gaïndé" n'est plus!

dimanche 24 octobre 2021 • 705 lectures • 0 commentaires

Société

Le Football Sénégalais est en deuil. Abdoulaye Thiam 12e gaïndé n'est plus. Il a rendu son dernier soufle ce dimanche à Rufisque. Une nouvelle des plus tristes pour le sport sénégalais, tant l'homme s'est donné corps et âme pour accompagner l'équipe nationale de Football.

Suite à l'annonce du décès, la réaction du chef de l'Etat ne s'est pas faite attendre. "Le sport sénégalais vient de perdre un de ses plus grands supporters. Fidèle compagnon de toujours de nos équipes nationales, Abdoulaye Thiam était un homme passionné et un vrai patriote", a témoigné Macky Sall.

iGFM présente ses condoléances à sa famille et prie pour le repos de l'âme du défunt.

Publié par Hawa Signaté editor