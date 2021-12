vendredi 3 décembre 2021 • 419 lectures • 0 commentaires

Société 8 mins Taille

Après 72 heures de grève, le syndicat des transporteurs et les ministres concernés se sont réunis autour d’une table pour décanter la situation. Ainsi certains syndicalistes ont décidé de lever leur mot d’ordre suite à une rencontre avec les ministres.

La décision est prise suite à la rencontre entre le ministre des Transports terrestres, Mansour Faye, celui de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow, des Collectivités territoriales) Oumar Guèye, et de la présidente du Haut conseil du dialogue social (Hcds) Innocence Ntap Ndiaye, en plus des membres du patronat et les transporteurs regroupés autour du Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal (Custrs), informent nos confrères de Seneweb. Seulement une partie des syndicalistes campent sur leur décision. Ces derniers ne veulent pas de cette suspension, tant que leurs points de revendication ne sont pas, soutiennent-ils, totalement pris en compte.



Ainsi, les négociations se poursuivent en ce moment entre eux et les membres du gouvernement.