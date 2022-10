lundi 17 octobre 2022 • 4998 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) A l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or 2022, organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, Sadio Mané a remporté le premier Trophée Sócrates de l'histoire pour son implication au Sénégal, son pays natal, où il y fait construire des écoles et des hôpitaux.

Cette année, le Groupe L'Equipe s'est associé avec l'organisation Peace and Sport et la famille de l'ancien international brésilien Sócrates dans le but de créer un septième trophée symbolique à attribuer lors de la traditionnelle cérémonie. Il récompense l'engagement social d'un footballeur professionnel «ayant réalisé des actions solidaires en faveur de l’inclusion et de l’égalité des chances et en lien avec les évolutions de la société». Le jury était composé de Rai, frère de Sócrates et ancien capitaine du PSG et de la Seleção, de Sóstenes, directeur général de la fondation Gol de letra, de Joël Bouzou et Jean-Jérôme Perrin-Mortier, président et directeur général de Peace and Sport ainsi que de Jérôme Cazadieu et Pascal Ferré, directeur de la rédaction et rédacteur en chef de France Football.



"Je suis très heureux d'être là ce soir. Ça me rend heureux de rendre le monde meilleur", a déclaré le Sénégalais.



A noter que cette nouvelle récompense est réservée aux footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, baptisée « Prix Socrates » en hommage à cette figure du football brésilien



