samedi 25 septembre 2021 • 279 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

Dans une de ses sorties, il révélait que Fatoumata Ndiaye a reçu une importante somme d'argent, deux voitures et une villa des mains du ministre de l'Intérieur. Accusations qui ont valu à Baye Niass, le membre de Fouta Tampi une convocation à la DIC.

"C'est vérs les coups de 13h que la Dic m'a saisi pour me demander de venir déférer à une convocation de Fatoumata Ndiaye à partir de 16 heures. Chose que j'ai refusée. J'ai ensuite demandé qu'on m'envoie une notification de cette convocation. Ce qui a été fait après la prière de vendredi. Je l'ai bien reçue et je me rendrai à la Dic", dit l'activiste. Ses propos sont rapportés par Les Echos.



Fatoumata Ndiaye, qui avait déjà annoneé qu'elle traduira en justice toutes les personnes qui l'accusent d'avoir été corrompue, est donc passée à l'acte. Deux plaintes ont pour le moment été déposées. L'autre viserait un certain Mamadou Sarr.