iGFM - Depuis hier vendredi, l’Inde a imposé une taxe de 20% sur le prix à l’exportation de son riz. Un cauchemar pour les pays importateurs de riz. Au Sénégal, le Directeur du commerce intérieur annoncé la couleur.

«Dans tous les cas, nous Sénégal, ça va nous impacter. Cela suppose que notre riz, si nous voulons l’acheter en Inde, nous reviendra 20% plus cher», a indiqué Omar Diallo, Directeur du Commerce Intérieur (Dci).



Et pour savoir pourquoi les ménages sénégalais ont du souci à se faire, il faut comprendre que nous consommons 90 000 tonnes de riz importé au Sénégal. Et dans ce 90 000 tonnes, il y a pratiquement 80 000 tonnes de riz ordinaire. «Or, pratiquement 90 % de ce riz provient de l’Inde. C’est-à-dire le riz brisé indien que nous consommons», indique le Dci sur Rfm.



Et donc, en langage beaucoup plus clair, le cout de la presque totalité du riz que nous consommons au Sénégal risque de grimper encore. Une hausse que les commerçants ne feront que repercuter sur le consommateur final.



Pour rappel, l'Inde est aujourd'hui le premier producteur de riz au monde. Le pays a imposé cette taxe alors que ses plantations de riz ont été affectées par un manque de précipitations dans certaines régions cette année.