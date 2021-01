dimanche 24 janvier 2021 • 919 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dr Corinne Tchania, présidente de l’Association des médecins urgentistes du Sénégal, a abordé, ce dimanche, l’épineuse question des réticences vis-à-vis du vaccin, anti covid-19.

Invitée du Grand jury de la Rfm, la blouse Blanche explique qu’au Sénégal, pourtant, depuis longtemps «il y a un programme élargi de vaccination et les parents amènent leurs enfants au programme élargi de vaccination.» Et aujourd’hui, elle ne comprend pas une si forte aversion par rapport au vaccin.

Sur la rapidité de la fabrication que beaucoup évoquent pour s’en méfier, Dr Tchania souligne : «Il y a des techniques courtes. En plus l’Arn messager c’est quelque chose sur laquelle ils travaillaient depuis 10 ans et c’est la première fois que les gens utilisent cette technique-là. Et c’est une prouesse pour la science. Ce sont des choses à applaudir. Il y a plein de gens qui ont été vaccinés, il ne faut pas l’oublier. Aux Usa je pense qu’ils ont vacciné 10 millions de personnes et très peu de décès ont été annoncés. En France on vaccine, aux Usa ils vaccinent. Il y a d’autres pays qui vaccinent comme l’Israël qui utilisent ce vaccin-là. Donc pourquoi autant de craintes», demande-t-elle.

Le médecin appelle les spécialistes de la santé, ceux qui sont surtout spécialisés dans le domaine du vaccin, à monter au créneau et rassurer les populations : «Je pense qu’on devrait vraiment d’aller vers l’information, que les spécialistes devraient se manifester un peu plus pour rassurer la population. Moi personnellement je me ferai vacciner quand le vaccin va arriver», dit-elle.