samedi 1 avril 2023 • 558 lectures • 1 commentaires

L’Alliance pour la République, à travers un communiqué de Presse, s’est exprimé sur l’issue du procès opposant Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko.

«L’Alliance Pour la République salue cette décision qui consolide toute la crédibilité de notre système judiciaire, l’intégrité des hommes et femmes qui l’incarnent, l’indépendance de notre justice adossée à une véritable séparation des pouvoirs », indique l'Apr dans son communiqué de presse.



Le parti présidentiel estime que le verdict vient de prouver à Ousmane Sonko, qu’il a encore tort de chercher à jeter le discrédit sur notre justice qui a dit le droit dans le strict respect des règles et procédures de l’État de droit, prévues pour protéger les droits de tout citoyen.



«M. Ousmane Sonko disait détenir un dossier béton. Il a été incapable, après plus d’un mois de renvois et de dilatoire de fournir la moindre preuve de ses allégations. Après s’être réfugié derrière moult manipulations, mensonges, accusations infamantes, jérémiades et enfantillages, il a été démasqué par cette condamnation qui lui rappelle avec éclat que nul n’est au-dessus des lois», souligne le parti présidentiel.



Pour eux, Sonko doit aussi «répondre des conséquences tragiques de ses appels irresponsables à la violence qui ont entrainé des pertes en vie humaine et la destruction de biens et face auxquels.»



L’Alliance Pour la République qui salue le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité, «condamne avec la plus grande fermeté, les allégations mensongères et infondées, les tentatives anti-républicaines de manipulation de l’opposition anarcho-populiste qui cherche à mêler l’armée nationale au débat politique.»