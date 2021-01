mardi 12 janvier 2021 • 90 lectures • 0 commentaires

Violation du couvre-feu: 10 000 problèmes jugé ce mardi

iGFM – (Dakar) Le Rappeur Mouhamed Fall alias « 10 000 problèmes » et plusieurs jeunes de la Médina vont être jugés aujourd’hui (mardi) devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis pour violation du couvre-feu, incitation à la violence, participation à une manifestation non autorisée et destruction de biens publics et bien appartenant à autrui.

Ces jeunes avaient bravé le couvre-feu le premier jour de l’entrée en vigueur de cette mesure qui concerne les régions de Dakar et Thiès.

Publié par Mame Fama GUEYE editor