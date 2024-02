vendredi 23 février 2024 • 408 lectures • 0 commentaires

L'Espagne a instauré le 19 février un visa de transit pour les titulaires d'un passeport sénégalais souhaitant se rendre dans un pays tiers via un aéroport espagnol.

Depuis le lundi 19 février, l'Espagne exige un visa de transit pour les titulaires d'un passeport sénégalais voyageant via un aéroport espagnol. Cette mesure a été introduite par le ministère de l'Intérieur pour empêcher les voyageurs de profiter d'une escale dans un aéroport espagnol pour demander l'asile dans le pays. Ce, suite à l'augmentation du nombre de personnes demandant l'asile à l'aéroport de Madrid.



L'initiative vise, selon «infomigrants», à endiguer un phénomène qui a provoqué le chaos, entre décembre de l'année dernière et janvier, à l'aéroport de Madrid Barajas, en raison de la surpopulation de migrants, principalement originaires du Sénégal et du Maroc, dans les chambres réservées aux demandeurs d'asile.



Fin janvier déjà, Madrid avait demandé à Rabat d'interdire aux titulaires d'un passeport sénégalais sans visa Schengen d'embarquer sur les vols à destination de l'Espagne jusqu'à l'introduction du visa de transit obligatoire, le 19 février.



Le nouveau visa de transit a été demandé par les syndicats de la police mais a été critiqué par des ONG, notamment la Commission espagnole pour les réfugiés, qui a affirmé que cette mesure «rend encore plus difficile l'accès des migrants à la protection internationale et met en danger la vie de milliers de personnes».