Sauf prolongation de leur garde à vue, Dieyna Baldé et Cie seront déférés au parquet aujourd'hui vendredi. Ils cheminent tout droit vers le mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit, collecte illicite de données et menace de diffusion de données à caractère personnel, selon l'Observateur de ce vendredi.

Après avoir recueilli assez d’indices graves concordants pouvant motiver leur défèrement pour les délits qui pèsent contre Dieyna et Cie, les enquêteurs ont bouclé hier après 48 heures d’enquête. D’après le quotidien l’Observateur, les mis en causes seront probablement déférés au parquet du procureur de la République pour des faits d'association de malfaiteurs, vol commis la nuit, collecte illicite de données et de menace de diffusion de données à caractère personnel.

Les choses se sont ainsi compliquées pour la chanteuse embourbée dans un scénario qu’elle avait diaboliquement posé pour piéger le rappeur Bril fight 4.

Mieux comprendre le mandat de dépot :