jeudi 6 avril 2023 • 800 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Une rencontre a été prévue, ce jeudi, entre Idrissa Seck et Yankhoba Diatara dont les rapports semblent s’être dégradés depuis quelques temps.

Entre Idrissa Seck et Yankhoba diattara, les rapports ne sont plus au beau fixe. Le leader de Rewmi a même décidé du limogeage de celui-ci de son poste de vice-président du parti. Selon les informations de la Rfm, Yankhoba Diatara et son chef de parti vont se rencontrer ce jeudi. Il se rend à l’instant même chez le président du conseil économique social et environnemental (Cese).



Depuis quelques temps, les positions de l'actuel ministre des Sports semblaient déranger son leader de parti. Yankhoba Diattara, dans sa dernière sortie, avait même pris le contrepied de Idy sur la question d'une éventuelle troisième candidature de Macky Sall. Ce dernier a, selon lui, droit à un nouveau mandat, estime-t-il, contrairement au président de Rewmi qui a tranché sur cette question. "Deux mandats. Pas trois", avait-il déclaré.