iGFM - (Dakar) La coalition Yewwi Askan Wi a officiellement réagi sur le débat suscité par sa liste proportionnelle.

Dans un communiqué de presse qu’on vous propose ci-dessous, Yewwi informe que sa liste proportionnelle est «conforme aux dispositions du code électoral et sa recevabilité ne souffre d’aucune irrégularité.» Dans son document, la coalition informe que «l’anomalie décelée sur cette liste nationale sera régularisée.»



Par contre, elle déclare que la liste nationale de Benno Bok Yakaar est, elle, «irrecevable pour non-respect de la parité ainsi que l’ensemble de son dossier de déclaration de candidatures pour dépassement du nombre de parrains.»



Pour rappel, hier samedi, Ousmane Sonko avait posté ce message sur sa page Facebook : «Une dernière faute d’inattention vient compromettre notre liste nationale, tout le travail abattu par Yewwi et risque de remettre les compteurs à zéro avec l’autre coalition. Terrible et dommage.»

Bassirou Diomaye Faye avait expliqué que dans le cadre de la régularisation des listes, Yewwi devait remplacer une titulaire investie par le PUR, frappée d’inéligibilité en raison de son âge (moins de 25 ans). Mais, pour la remplacer, son parti a «malencontreusement donné le dossier d’une dame qui était déjà investie suppléante.»