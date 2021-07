samedi 17 juillet 2021 • 153 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Tombée ce samedi matin, la bonne nouvelle a fait très rapidement le tour de la ville de Ziguinchor et des deux autres départements de la région. Le Centre hospitalier régional a enfin obtenu son cardiologue et son médecin généraliste.

«Affirmatif. Nous disons, au nom des populations de la région de Ziguinchor et de ses environs, un grand merci au ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui vient d’affecter à Ziguinchor et plus particulièrement au Centre hospitalier régional un médecin généraliste et un cardiologue », explique le Directeur de l’hôpital de la sous-région Ndiamé Diop.

Pour rappel, il y’a plus d’un an que l’hôpital régional de Ziguinchor ne disposait pas de cardiologue et les malades en souffraient terriblement. «Avec l’arrivée de notre nouveau Directeur que nous remercions au passage, l’hôpital régional se redresse petit à petit. Nous croyons à son management. Nous disons par ailleurs un grand merci au notre ministre qui vient de nous envoyer ce cardiologue et ce médecin généraliste. C’est un grand pas que nous venons de noter ici dans notre hôpital », explique sous le couvert de l’anonymat ce médecin.

Très heureuses, les populations ont remercié du fond du cœur le Directeur de l’hôpital et l’ensemble de son équipe.

IGFM