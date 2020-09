Au nombre de 10.000, ces conducteurs de motos taxis sont les premiers impactés de la maladie du coronavirus à Ziguinchor. Ils ont étaient mis aux arrêts pendant plus de deux mois. L’édile de Ziguinchor était à leur chevet ce matin. Abdoulaye Baldé a cassé sa tirelire avant de les offrir la somme 10.000.000 FCFA et 900 gilets. Le député maire de Ziguinchor leur a même promis un bureau de liaison pour bonne organisation de leur secteur.

La cérémonie était sobre mais pleine de sens. Le maire Abdoulaye Baldé et son équipe ont débloqué la somme de 10.000.000 FCFA en faveur des conducteurs de motos «Jakarta» qui se livrent dans sa commune. Leur secteur fortement impacté par la maladie du COVID 19, ces travailleurs du secteur informel avaient été mis aux arrêts pendant plus de deux mois. «Nous sommes des partenaires avec vous. Sur votre principale doléance qui sera étudiée, je dois vous dire que je suis disposé à ce que la taxe municipale mensuelle qui est de 3.000 FCFA soit réduite. Je poserai le cas en réunion de conseil municipal et nous l’apprécierons. Je ne sais si la loi permet un forfait. Je peux par ailleurs vous assurer qu’un bureau de liaison pour les conducteurs de motos «Jakarta» qui sera construit pour une bonne harmonisation de vos activités et une meilleure organisation de votre secteur. De même des nouvelles routes seront construites dans des quartiers de la commune pour étendre le réseau du trafic routier dans la commune afin de vous permettre de mieux exercer votre profession», a laissé entendre Abdoulaye Baldé. Dans la capitale sud, ils sont ainsi 10. 000 conducteurs de motos «Jakarta» qui accostent devant 75 arrêts. «Nous apprécions à sa juste valeur ce geste que le maire Abdoulaye Baldé vient de poser à l’endroit de notre association. Nous sommes un milieu raisonnable avec des jeunes bien organisés et bien raisonnés. Nous avons, depuis l’apparition de la maladie dans notre région, toujours respecté les mesures barrières. La seule chose que nous demandons au maire Abdoulaye Baldé, c’est de réduire nous réduire la taxe municipale mensuelle à 2.000 FCFA», dira à son tour Ansoumana Badji président des conducteurs des motos «jakarta» de Ziguinchor. Cette cérémonie symbolique de remise de chèque et de gilets a été marquée par la présence des proches collaborateurs du maire Abdoulaye Baldé. Une équipe municipale qui promet d’accompagner l’association des «Jakartamen» afin que ses membres puissent être fiers et heureux dans leurs métiers

IGFM