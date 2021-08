samedi 21 août 2021 • 371 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Victime d’une lésion musculaire lors d’un match amical contre l’AS Rome (5-2), le 7 août, Yousouf Sabaly ne jouera pas avant quatre mois. San CAN est déjà menacée.

C'est ce qu'on appelle des nouvelles pas rassurantes pour le latéral droit. Recruté par le Betis Séville cet été au terme de son contrat avec Bordeaux, Youssouf Sabaly a été victime d’une lésion musculaire lors d’un match amical contre l’AS Rome (5-2), le 7 août. Vendredi, à l’issue du match de Liga contre Cadix (1-1), son entraîneur Manuel Pellegrini a estimé que l’international sénégalais ne pourra pas jouer avant 4 mois !

Un vrai casse-tête pour Cissé

Un coup dur en club mais aussi en sélection puisque le Lion va manquer les 6 matchs de la phase de groupes des éliminatoires du Mondial 2022. Sa participation à la CAN (9 janvier-6 février) demeure également incertaine. Un vrai casse-tête pour Aliou Cissé qui a déjà du mal à trouver un arrière droit pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 face au Togo à Thies et au Congo à Brazzaville. Car, Sabaly étant blessé et Lamine Gassama sans club.