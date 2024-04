mercredi 24 avril 2024 • 682 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ndèye Gueye a livré ses vérités suite à la défaite de son mari Pape Boy Djiné, dimanche dernier à l'arène nationale, contre Diockel qui lui a infligé un cinquième revers de rang.

C'est Papa Boy Djiné qui a été battu, mais toutes les pensées sont allées à sa femme, Ndèye Gueye qui est une célébrité. Le lutteur perdait ses combats bien avant son mariage, mais beaucoup lient ses actuels revers à son union avec la danseuse. Cette dernière vit mal cette situation. Au point de souhaiter l'arrêt de la carrière de son époux.



Le combat a été très attendu par les Sénégalais. Papa Boy Djiné dit Madji Madji 2 était sur une série de 5 défaites de suite et devait croiser Diockel, dimanche dernier, à l'Arène nationale. Combat que Papa Boy Djiné a encore perdu. Ce qui lui fait une sixième défaite de suite et beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux.



Si Papa Boy Djiné est connu par la grande partie des Sénégalais, c'est parce qu'il a épousé la célèbre danseuse Ndeye Gueye. Ils sont en couple depuis quelques années maintenant. Et chaque combat, la dame le vit difficilement.



"Il doit arrêter"



Après cette nouvelle défaite face à Diockel, Ndèye Gueye a brisé le silence. Elle invite son mari à ranger son nguimb. «Avant de faire cette sortie, j'ai demandé la permission à mon mari qui me l'a donnée. Je fais cette sortie uniquement pour demander pardon aux Sénégalais. Papa s'était investi pour avoir cette victoire, il a tout fait pour. C'est pourquoi je dis qu'il doit arrêter. Mon souhait, mon analyse de la situation est qu'il doit arrêter. Il doit arrêter parce que c'est difficile. Vous ne pouvez pas comprendre combien c'est difficile. Il a acheté 10 blocs (de tickets) et l'Arène nationale était pleine grâce à lui. Cela montre combien les gens l'aiment. Mais il doit arrêter», a pesté Ndeye Gueye.



"Ses défaites ne relèvent plus de la seule volonté divine"



Les défaites s'enchaînent pour son mari au point que Ndèye Gueye invoque le surnaturel pour les justifier. La femme du lutteur pense que son homme est marabouté. «J'ai vécu difficilement la défaite. Même en dehors de la lutte, je suis toujours attaquée. Si je n'étais pas une femme brave, à l'heure actuelle-ment, je serais sérieusement malade. Mais je reste forte. Les piques ne peuvent pas me déstabiliser. Je reste forte et je soutiendrai toujours mon mari. Qu'on se dise la vérité, ses défaites ne sont plus la volonté divine. J'ai demandé pardon à tout le monde», a-t-elle déclaré.



"Si le travail assurait la victoire, il allait l'obtenir"



Pape Boy Djiné a bien préparé le combat et sa forme physique le démontre à souhait. C'est la conviction de sa femme. «Je ne veux pas parler de sa préparation parce que cela est une affaire d'homme, une affaire de son staff. Il a préparé le combat sérieusement. Il a quitté sa famille, sa femme pendant quatre mois rien que pour préparer le combat. Si le travail assurait la victoire, il allait l'obtenir. Je le connais. Il est brave, il est courageux et il maîtrise lo lutte», a précisé l'artiste.



Avec Record

