iGFM (Dakar) Le Comité de pilotage du projet des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, s'est réuni, ce jeudi 25 avril 2024 à Eden Roc, pour faire le point sur la préparation de l'évènement mondial et sur les travaux de réhabilitation des infrastructures.







Alors que la capitale sénégalaise se prépare à accueillir les meilleurs jeunes athlètes du monde, avec l’objectif de créer un impact positif pour les jeunes à travers le pays hôte et le continent africain, le Comité de pilotage du projet des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, s'est réuni, ce jour qui coïncide aux 917 jours nous séparant de cet évènement mondial qui revêt une importance historique puisqu'il s'agira de la première manifestation olympique organisée sur le sol africain.



Démarrage des travaux à mi-mai 2024



"On a bouclé le recrutement des entreprises, on espère le démarrage des travaux en mi-mai ou début juin 2024. Pour 18 mois, soit dernier trimestre 2025. Pour la piscine olympique, ça démarre début juin prochain pour 14 mois. L’objectif est de mettre à disposition tous les équipements d’ici fin 2025 pour permettre aux COJOJ de faire tous les tests", a fait savoir le Comité, lors de la réunion marquée par la présence des Maires des communes d’arrondissement bénéficiant des infrastructures de proximité, la Ville de Dakar, les Ministères des sports, de l’Economie et des Finances.



Sénégal, un modèle achevé de démocratie



"Nous sommes au rendez-vous…Je recevais un message du directeur des finances du CIO, il m’a parlé de l’hospitalité…Le Sénégal est un modèle achevé de démocratie, cela fait partie de ce qui nous a valu l’accueil des JOJ…", a soutenu Ibrahima Wade, coordonnateur du Comité d'organisation des quatrièmes Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) et vice-président du CNOSS.



Créer une sorte d'association entre les communes concernées



Ibrahima Wade a par ailleurs évoqué la création d'une "sorte d'association entre les communes concernées pour mieux harmoniser. Les maires de Dakar et de Diamniadio sont des communes associées. Je salue l'engagement de la mise à disposition du foncier pour les infrastructures. C'est fait ou en cours de finalisation. Ce n'est pas simplement un engagement de parole, mais c'est acté par les conseils municipaux respectifs", a dit Ibrahima Wade, qui assure que toutes les préoccupations dites au cours de cette réunion seront prises en compte.



Représentante de la mairie de Dakar, Madame Taye a quant à elle revelé une inquiétude. "C'est le mode gestion. On a des infrastructures dignes de ce nom qui nous coûtent chères mais cela pose un problème au niveau de la gestion. Il faudra mettre en place des comités ou que l'Ageroute propose des modes de gestion..."



Pour rappel, les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, sont réservés aux athlètes âgés de 15 à 18 ans. Ces joutes regrouperont 3500 à 4600 athlètes et 35 disciplines, 247 événements, 8000 volontaires…

