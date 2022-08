lundi 1 août 2022 • 279 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Olympique de Marseille pourrait bien enrôler Alexis Sánchez (33 ans) dans les prochaines heures. Si la piste menant au buteur de l'Inter Milan s'était légèrement refroidie, les médias chiliens et italiens repris par Footmercato, annoncent désormais une arrivée imminente.

Auteur d'une préparation estivale plus que contrastée, pour ne pas dire inquiétante, l'Olympique de Marseille pourrait malgré tout se consoler avec une arrivée de taille dans les prochains jours. En effet, comme annoncé ce lundi par les médias chiliens et confirmé par la Gazzetta dello Sport, Alexis Sánchez (33 ans), en fin de contrat en juin 2023 du côté de l'Inter Milan, serait sur le point de faire ses valises. Direction la cité phocéenne. À ce titre, les indiscrétions qui circulent outre-Atlantique parlent même d'une négociation très avancée entre Felicevich, l'agent de l'attaquant chilien et les dirigeants phocéens.



Approché par plusieurs écuries et disposant de nombreuses offres venues du Qatar, de la Turquie, du Chili, de l'Espagne ou encore du Brésil, l'international chilien (146 sélections, 48 buts) se serait même d'ores et déjà mis d'accord avec le dernier deuxième de Ligue 1. Dans cette optique, le journal au papier rose précise qu'il existe un accord de principe entre Alexis Sanchez et la formation marseillaise concernant le salaire et la durée du contrat : le Chilien irait en France pour deux ans et gagnerait un peu plus de 3 millions par saison, soit près de la moitié de ce qu'il reçoit aujourd'hui à l'Inter. Moins exigeant sur ses émoluments, le Chilien espère surtout retrouver une place de titulaire au sein d'une équipe disputant la Ligue des Champions.



Alexis Sánchez in, Dieng out !



Si ces conditions sont actuellement réunies par le board phocéen, un élément reste malgré tout manquant pour définitivement concrétiser l'opération. En effet, si certaines sources chiliennes indiquent que les discussions se seraient intensifiés entre l'ancien joueur du FC Barcelone et l'entraîneur phocéen, Igor Tudor, l'OM se doit, avant tout, de dégraisser dans le secteur offensif. Une obligation qui n'empêche pas la Gazzetta dello Sport d'affirmer qu'il n'est pas exclu que le dossier Sanchez soit débloqué d'ici la fin de la semaine. De son côté, le buteur chilien va lui devoir se mettre d'accord avec les Nerazzurri. À un an de la fin de son contrat, Alexis Sánchez doit, en effet, s'entendre sur une indemnité de départ.



Si les 4 millions proposés par l'Inter ont déjà été refusés par le natif de Tocopilla, les deux parties devraient pouvoir s'entendre pour une somme estimée à 5 millions. Un montant qui pourrait, par ailleurs, permettre à la formation intériste de réduire sa masse salariale de près de 10 millions bruts. Patient au cours du mois de juillet, Alexis Sánchez qui attendait l'offre d'une écurie prestigieuse telle que le Barça, devrait donc finalement rejoindre la cité phocéenne. Après tout, l'OM représente très certainement la meilleure alternative pour Sanchez en termes de garantie d'emploi et de projet, sans parler d'un salaire respectable pour un attaquant approchant les 34 ans. Son arrivée devrair précipiter le départ du Sénégalais Bamba Dieng poussé vers la sortie.