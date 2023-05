vendredi 26 mai 2023 • 87 lectures • 0 commentaires

Sport 53 mins Taille

iGFM (Dakar) FIBA Afrique, le Ministère des Sports du Rwanda et la FERWABA (Fédération rwandaise de basket-ball) ont signé jeudi l'accord pour l'organisation de l'AfroBasket féminin 2023 à Kigali.

La 26ème édition de la compétition, qui réunira douze nations, aura lieu à la BK Arena du 28 juillet au 6 août dans la capitale rwandaise.



Le Rwanda a accueilli un certain nombre de compétitions continentales ces dernières années, notamment l'AfroBasket 2021, la deuxième fenêtre des qualifications africaines pour la Coupe du monde et la phase finale des trois dernières saisons de la Basketball Africa League (BAL).



La ministre des Sports du Rwanda, Aurore Mimosa Munyangaju, a présidé la cérémonie aux côtés du directeur régional de FIBA Afrique, Alphonse Bilé.



"En tant que champion de la promotion du développement des femmes", a déclaré Mme Munyangaju, "le Rwanda est très enthousiaste et honoré d'accueillir à nouveau des rencontres passionnantes entre les meilleures joueuses africaines. Le basket-ball fait désormais partie du mode de vie rwandais et garantira une expérience mémorable de niveau mondial à tous les participants aux tournois."



C'est la première fois que ce pays d'Afrique de l'Est accueille une édition de l'AfroBasket féminin. Les trois dernières éditions du tournoi ont eu lieu au Cameroun (2021), au Sénégal (2019) et au Mali (2017).



"L'expérience et les compétences acquises lors des événements organisés ces dernières années nous ont permis d'acquérir la confiance et la volonté nécessaires pour organiser un événement réussi qui dépasse les attentes de nos partenaires. Nous profitons de cette occasion pour montrer notre engagement en faveur de la promotion du genre dans le sport, car le Rwanda a fait des progrès significatifs dans la promotion de la participation des femmes dans le sport. Accueillir l'AfroBasket féminin de la FIBA 2023 est une marque de confiance de la part de la FIBA envers notre engagement", a souligné Munyangaju.



L'officielle a poursuivi : "Nous espérons que ce tournoi inspirera les jeunes filles de toute l'Afrique à poursuivre leurs rêves dans le sport, et nous encourageons vraiment la participation de toutes les nations à cet événement passionnant."



Alphonse Bilé a déclaré : "C'est un honneur et un plaisir de reconnaître qu'une fois de plus, le Rwanda accueillera la plus importante compétition féminine continentale, et nous espérons que ce sera une grande compétition."



Le président de FIBA Afrique, Anibal Manave, figurait parmi les invités et a fait part de ses réflexions sur les raisons pour lesquelles le Rwanda a été choisi comme pays hôte du tournoi.



Manave a déclaré : "Au cours des trois dernières années, Kigali est devenue lacapitale du basket-ball en Afrique. Elle a accueilli de nombreuses compétitions, notamment l'AfroBasket (hommes), les finales de la BAL, mais il manquait un événement. Aujourd'hui, ils complètent le cycle avec l'AfroBasket féminin."



Les équipes qualifiées pour l'AfroBasket féminin 2023 sont le Nigeria, champion en titre, le Rwanda, pays hôte, le Mali, le Cameroun, le Sénégal, le Mozambique, RD Congo et l'Égypte.



Les places restantes pour l'AfroBasket féminin, une compétition biennale, seront attribuées au cours des prochains mois par le biais d'éliminatoires régionales.



Avec FIBA

PUBLICITÉ