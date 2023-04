mercredi 12 avril 2023 • 97 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Président du Comité électoral autonome, Me Seydou Diagne, a appelé à une élection de la Fédération sénégalaise de basketball "saine et loyale".

"C'est une élection qui va se dé- rouler dans un mois. Ce n'est pas pour dire que c'est du déjà vu mois pour nous ce sera une nouvelle ex- périence. Entre acteurs du sport, je ne vois pas ce qui pourrait faire la différence avec ce qu'on a vécu dons ce long processus électoral avec le football, le taekwondo en dération africaine de judo il y a deux ans avec Babacar Wade. Je suis très ravi de voir un nouveau secrétaire général. C'est un juriste et ce sera plus facile entre nous parce que la matière, ce sera pour nous du droit. Ce qui nous intéresse, c'est la transparence. Tout ce qu'on fait, on le fera avec la presse", confie-t-il dans Record parcouru par IGFM.



Et Me Diagne de rassurer: "On n'est pas une extension, une ex- croissance ou des intérimaires de la Fédération. C'est votre Fédéra- tion, nous ne sommes pas mem- bres. C'est votre assemblée générale. Nous, on vient projeter de la lumière au maximum comme ce projecteur que j'ai en Côte d'Ivoire mais aussi la Confé-face de moi. Et on le fera avec la presse sportive que ce soit sur le fichier, sur les textes. On va étu- dier celo en trois et quatre jours et on va faire les restitutions avec la presse sportive qui est là pour informer l'opinion nationale et internotionale. Le basket, ce n'est pas pour les dirigeants actuels, ni pour les membres du Comité directeur, mais c'est pour tout le peuple sénégalais. Les informations, dans un processus électoral, doivent être disponibles et la compétition doit être saine et loyale".



L'élection est prévue le 13 mai 2023.