mardi 20 avril 2021 • 179 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise de football a annoncé que les deux commissions ont été mises place en vue de l'Assemblée générale élective prévue en août 2021.

"Après concertation, les deux commissions ont été mises en place. Il s'agit de la commission électorale qui va préparer les élections, les supersiver et proclamer les résultats. Il y a la commision d'appel chargée de trancher en cas de litige", a indiqué Me Augustin Senghor, à l'issue de la réunion de son Comité Exécutif tenue, ce lundi. Même s'il n'a pas évoqué sa candidature qui fait débat depuis quelques jours, Me Senghor a listé les membres de deux commissions ci-dessous.

Commission électorale (9 membres) :

Me Seydou Diagne (Avocat)

Jean Aliouse Ndiaye (Magistrat)

Adama Gueye (Magistrat)

Abassane Wane (Magistrat)

Jean Baptiste Kamaté (Huissier)

Yatma Lo (Journaliste)

Me Aliou Sow (Avocat)

Bounama Dieye, un acteur du football sénégalais

Un poste occupé par une dame réservé

Commission d'appel (3 membres) :

Pape Mohamed Diop (Magistrat)

Ababacar Diop (Colonel des Douanes à la retraire)

Abdoulaye Thiam (journaliste)

Le patron du football sénégalais a par ailleurs annoncé que l'Assemblée Générale ordinaire pour l'exercice 2020, qui devait se tenir fin mars, aura finalement soit le 29 soit le 30 mai 2021.