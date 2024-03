dimanche 31 mars 2024 • 663 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ismail Jakobs (24 ans) aurait pu choisir de représenter l'Allemagne, mais il a opté pour les Lions du Sénégal, avec qui il compte 16 capes depuis 2022. Pour Canal + Sport Afrique, le joueur de l'AS Monaco est revenu sur ce choix.

« On se sent plus spécial lorsqu’on représente une nation africaine. Si un joueur représente le Sénégal, il aura l’impression d’être soutenu par tout le pays, même s’il n’est pas avec la sélection à cet instant. Quand tu rentres à Monaco, ils te soutiennent encore. C’est quelque chose que vous n’avez pas en Europe », a expliqué le natif de Cologne, né d’un père sénégalais et d’une mère allemande.



Représenter le Sénégal avec les A offre une expérience enrichissante et unique



Avec ce témoignage, l'ancien international Espoirs allemand (9 capes) exprime clairement que, pour lui, représenter le Sénégal avec les A offre une expérience enrichissante et unique, contrastant avec ce qu'il aurait pu vivre en choisissant de jouer pour la Mannschaft.



Le Mondialiste 2022 réalise déjà sa troisième saison sur le Rocher. Il a disputé cette saison 21 matchs de Ligue 1 (1 but), et compte au total 81 apparitions dans l'élite du football français. Avant d'exporter son talent à l'ASM, le vainqueur du championnat d'Europe Espoirs en 2021 avait évolué deux saisons au FC Cologne, cumulant 45 apparitions (3 buts) en Bundesliga. Latéral gauche doté de qualités de vitesse exceptionnelles et qui aime prendre la profondeur, Ismail Jakobs, qui culmine à 1 mètre 84, est aussi un atout précieux pour l'équipe d'Aliou Cissé. A 24 ans seulement, il devrait continuer de déambuler encore de longues saisons dans le couloir gauche des Lions.