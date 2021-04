mercredi 21 avril 2021 • 80 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dernier du Championnat d'Allemagne, Schalke 04 est officiellement relégué, ce mardi, après sa défaite sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld (0-1).

Alors qu'il était présent sans discontinuité en Bundesliga depuis la saison 1991-1992, soit 30 ans, Schalke 04 évoluera la saison prochaine à l'échelon inférieur. Le club de la Ruhr est en effet mathématiquement condamné, après son revers ce mardi sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld (0-1), dans une rencontre qu'il a d'ailleurs terminée à dix.

La formation de Stambouli, Kolasinac, Mustafi, Harit ou Huntelaar compte treize points de retard sur le Hertha Berlin (16e) et Cologne (17e), alors qu'il ne lui reste plus que quatre matches à disputer. Schalke 04, avec 13 points en 30 journées, 21 défaites au compteur, et 76 buts encaissés, est même assuré de terminer à la dernière place du Championnat d'Allemagne.

Vice-champion en 2018

La saison prochaine, Schalke 04 ne figurera pas pour la sixième fois de son histoire en Bundesliga, dont la première édition s'est tenue en 1963-1964, et alors qu'il avait terminé vice-champion en 2018. Sa relégation va priver la Bundesliga du plus explosif de ses derbies, le «Derby de la Ruhr» contre Dortmund, le voisin de 30 km et rival historique.

Depuis le début de saison, l'équipe a fait appel à cinq entraîneurs. Et comme rien ne va pour le club, celui-ci est confronté à une dette de 217 millions d'euros.

