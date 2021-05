mardi 18 mai 2021 • 518 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé, le sélectionneur nationale de l'équipe du Sénégal, s'apprête à annoncer la liste des Lions qui vont disputer les deux prochains matchs amicaux du mois de juin, à Thies. Dans sa livraison du jour, le journal Record a fait le point sur les possibles retours et absents.

Aliou Cissé accorde beaucoup d’importance aux deux prochains matchs amicaux de juin. C’est ainsi qu’il a, cette fois-ci, ratissé large pour convoquer les joueurs qu’il juge aptes à défendre les couleurs nationales.

Début du rassemblement le 28 mai à Diamniadio

C’est le vendredi 28 mai prochain que les Lions vont se retrouver au Radisson Diamniadio pour un stage en vue des deux matchs amicaux qui les opposeront à la Zambie et au Cap vert, les 5 et 8 juin prochain au stade Lat Dior de Thiès. Aliou Cissé en a profité pour faire revenir des ténors tels que Salif Sané, Lamine Gassama, Habib Diallo entre autres.

Gassama, Sabaly et Salif Sané annoncés

Si, lors des deux dernières sorties des Lions, on a noté la présence de beau coup de jeunes dont la plupart faisaient leur baptême du feu, cette fois-ci, des joueurs absents des stages de l’équipe nationale depuis un certain temps sont annoncés de retour dans le groupe. Ainsi, Aliou Cissé veut miser sur Saliou Ciss comme arrière latéral gauche en sus de Fodé Ballo Touré. À droite, on nous signale le retour de Lamine Gassama et de Youssouf Sabaly. Ils ont tous les deux manqué à la dernière sortie du Sénégal. absent des pelouses depuis belle lurette, Salif Sané qui n’était plus revenu en sélection depuis le déplacement du Sénégal à Bissau (15 novembre 2020) où il a ramené les trois points de la victoire comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Can, Cameroun 2021, le défenseur de Schalke 04 retrouvera ses coéquipiers pour cette fin de saison. Bien entendu, il sera dans l’axe en compagnie de Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté et Abou Diallo, le parisien qui a fait forte sensation lors de sa première apparition en Lion.

Pape Alioune Ndiaye de retour ?

Toutefois, comme en défense, dans l’entrejeu, on pourrait aussi noter des retours comme celui de Pape Alioune Ndiaye. récemment transféré au golfe, précisément à Al-Aïn en Arabie Saoudite, l’ancien joueur de Stoke City avait pourtant dit à Dieu à la tanière ; puisqu’Aliou Cissé avait en son temps dit à qui voulait l’entendre qu’il ne tendrait pas la perche aux joueurs qui s’exilent dans les championnats exotiques. En tout cas au vu de ce que le milieu de terrain réalise dansle championnat saoudien, aucun observateur ne crierait au scandale s’il était amené à rappeler le joueur formé à Diambars. Justement, dans ce secteur, beaucoup de changements ne seraient pas opérés si l’on sait que Gana Guèye, Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr sont tous aptes à contrôler l’entrejeu. Dans sa volonté de terminer l’année en beauté, Aliou Cissé aurait mentionné les noms de Sada Thioub, Ismaïla Sarr et Habib Diallo pour renforcer le secteur offensif. Tous absents pour plusieurs raisons lors des deux derniers matchs, ces trois joueurs pourront apporter une plus value à l’attaque même si le sélectionneur compte sur des joueurs comme Sadio Mané, Keita Baldé, Krépin Diatta et Famara Diédhiou qui étaient tous de la dernière sortie du Sénégal face au Congo et à l’eSwatini.

Mbaye Diagne zappé

Cependant, parmi les joueurs oubliés, on pourrait citer Mbaye Diagne. Aliou Cissé n’aurait pas mentionné le nom de l’attaquant de West Bromwich Albion sur la liste des joueurs retenus pour ces deux matchs amicaux. Certes, depuis qu’il a rejoint la Premier League en provenance de la Super Lïg, l’ancien joueur de Galatasaray n’a pu inscrire le moindre but avec la sélection qu’il fréquente depuis septembre 2018.

Pour rappel, la liste sera publiée, ce vendredi 21 mai.