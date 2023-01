mercredi 25 janvier 2023 • 454 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal (ANPS) a élu, ce mercredi, Sadio Mané footballeur sénégalais de l'année 2022.

Après six ans de règne, le numéro 10 des Lions reprend sa place perdue en 2021 devant Edouard Mendy. En décrochant son 7e titre, Mané devance ainsi Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye et Ismaila Sarr qui étaient en lice pour cette édition.



À noter que l'équipe nationale de Beach Soccer (7 fois championne d'Afrique) a été élue meilleur sportif de l'année 2022.



Les lauréats seront récompensés le 25 février 2023, lors du gala de l'Association Nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), qui sera animé par Youssou Ndour.



L’Association nationale de la presse sportive (ANPS) a procédé ce mercredi au dépouillement de l’élection des meilleurs joueurs et sportifs de la saison 2021-2022. 27 rédactions ont pris part au scrutin.



Les résultats



Trophée Jules François Bocandé :



1- Sadio Mané : 250 voix



2- Edouard Mendy : 99 voix



3- Koulibaly : 37 voix



4- Ismaila Sarr : 15 voix



5- Gana Guèye : 14 voix



Lutte avec Frappe



1- Eumeu Sène : 201 voix



2- Reug Reug : 126 voix



3- Ada Fass : 54 voix



4- Fils de Balla : 19 voix



5- Mor Kang Kang (Ecole de lutte Cheikh Mbaba) : 16 voix



Trophée Abdourahmane Ndiaye Falang (lutte sans frappe)



1- Serigne Ndiaye 2 : 187 voix



2- General Malika : 70 voix



3- Radiakhé : 62 voix



4- Doudou Sané (Tay Shinger) : 38 voix



5- Ordinateur : 25 voix



Trophée Ibrahima Coulibaly



1 - Lamine Jarju (Casa-Sports) : 195 voix



2- Alioune Badara Faty (Casa-Sports) : 118 voix



3- Bouly Junior Sambou (Jaraaf) : 97 voix



4- Ngagne Demba Fall (Génération Foot) : 22 voix



5-Paul Valère Bassène (Tengueth FC) : 0 voix



Trophée Amadou Dia Bâ



1- Beach Soccer : 208 voix



2- Abdoulaye Diaco Mancadiang (Taekwondo) : 108 voix



3- Sangoné Kandji (Athlétisme) : 40 voix



4- Anta Sambou (Lutte) : 21 voix



5- Equipe masculine de basket 3X3 (Basket) : 20 voix

