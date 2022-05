mardi 10 mai 2022 • 689 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) Tenu en échec jusqu'à la 65e minute de jeu, Liverpool a battu (2-1) Aston Villa grâce à Sadio Mané auteur d'un joli but de la tête, mardi soir, à l'occasion de la 33e journée de Premier League.

Luis Díaz vient fixer une fois de plus côté gauche après une récupération de balle de Thiago Alcântara, avant de subitement se mettre sur son pied droit et déposer le ballon sur la tête de Mané, venu se glisser entre Douglas Luiz et Lucas Digne pour dévier juste ce qu'il faut le ballon et battre Emiliano Martínez !



15e but de Sadio



En inscrivant son 15e but de la saison, le Sénégalais permet à Liverpool de s'imposer à l'extérieur par 2 buts à 1 dans ce match comptant pour la 33e journée de Premier League. Une mission accomplie dans la douleur, qui permet aux hommes de Klopp de revenir à hauteur de Manchester City au classement avec 86 points, dans une fin de saison où les Reds rêvent de quadruplé.