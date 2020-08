Atalanta-Paris SG: Les compositions, Mbappé sur le banc!

De son côté, l’entraîneur du club de la capitale française, Thomas Tuchel, doit faire sans Kurzawa et Verratti, blessés, alors que Di Maria est suspendu. Le tacticien allemand aligne un 4-4-2 en losange avec une charnière défensive Thiago Silva-Kimpembe. Marquinhos occupe le rôle de sentinelle entouré de Gueye et Herrera. Neymar se retrouve positionné derrière les deux attaquants, Icardi et Sarabia, tandis que Mbappé, diminué par une blessure à la cheville droite, se trouve sur le banc. Voici la composition des deux équipes.

Atalanta : Sportiello – Toloi, Caldara, Djimsiti – Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens – Pasalic, Gomez (c) – Zapata.

Paris SG : Navas – Kehrer, Thiago Silva (c), Kimpembe, Bernat – Herrera, Marquinhos, Gueye – Neymar – Sarabia, Icardi.