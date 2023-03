dimanche 12 mars 2023 • 55 lectures • 0 commentaires

Sport 18 mins Taille

iGFM (Dakar) Sans surprise, le champion en titre, l'US Monastir, a démarré la saison 3 de la Basketball Africa League (BAL) par une victoire, contre le Stade Malien (78-68), dimanche, au Dakar Arena.

Pourtant le joueur malien, Souleymane Berthe, a été le meilleur marqueur avec 34 points, mais cela n’a pas suffi pour que son équipe résiste face aux Tunisiens. Ces derniers qui ont enrôlé l'international sénégalais, Ibrahima Thomas, ont plus déroulé en seconde période grâce au meneur Jerome Randle auteur de 18 points.



Au classement général, REG, US Monastir et Abidjan BC constituent le podium de cette conférence du Sahara, qui a bouclé ses premiers matchs, ce dimanche.