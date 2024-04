Balla -Tapha Tine : la date du prochain face à face (Exclusivité IGFM)

iGFM (Dakar) Scellé il y a un peu plus de trois mois, le combat de lutte avec frappe devant opposer Balla Gaye 2 à Tapha Tine, est en pleine promotion. Baye Ndiaye et sa structure Albourakh Events ont annoncé en exclusivité sur IGFM TV, la tenue prochaine du second face à face.

"Je vais profiter de ce plateau pour annoncer que le face à face entre Balla Gaye 2 et Tapha Tine aura lieu le 5 mai 2024. Ce sera le jour du combat entre Sa Thiès et Eumeu Sène", a-t-il dit lors d'une émission qui sera diffusée ce lundi en fin d'après-midi, sur IGFM TV.



Selon Baye Ndiaye, les deux adversaires s'apprêtent à rentrer sur Dakar après quelques semaines de préparation hors du pays. Balla Gaye 2 se prépare à l’Insep de Paris, tandis que Tapha Tine affûte ses armes au Centre Eric Favre Gym d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.



Pour rappel, ce combat revanche a été officialisé pour le dimanche 21 juillet 2024. Les managers des deux lutteurs, en l’occurrence Bassirou Babou de Balla Gaye 2 et Mbaye Thioune de Tapha Tine, étaient présents dans les locaux du CNG pour régulariser ce choc.



Une revanche pour le géant du Baol, 11 ans après sa chute.

