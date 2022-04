jeudi 28 avril 2022 • 848 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Hier sur le plateau du Canal Champions Club après le match Liverpool-Villarreal, Samir Nasri a dévoilé ces trois joueurs favoris pour le Ballon d’Or 2022.

"Je pense que De Bruyne et Mané sont les concurrents les plus sérieux de Benzema pour le Ballon d’Or. Mané a déjà gagné la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, il a qualifié son pays pour la Coupe du monde et il peut potentiellement faire un quadruplé historique avec Liverpool", a indiqué l'ancien international français devenu consultant sur Canal+.



L'ex-joueur de l'OM a en revanche éliminé Mbappé. "Il ne sera pas dans la course", a-t-il précisé.



Pour lui donc, la logique voudrait que Sadio Mané, Kévin De Bruyne et Karim Benzema soient les trois qui vont se batailler pour remporter le Ballon d’Or avant la Coupe du monde 2022.