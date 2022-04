lundi 18 avril 2022 • 104 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Fousseni Diawara s'est exprimé sur le Ballon d'Or 2022 qui sera décerné à la fin de la saison. Selon l'ancien international malien, Sadio Mané ne peut pas être écarté de la cour des grands.

"Il (Sadio Mané) n'est pas loin, avec Mbappé et Benzema. Ils sont dans la cour des grands. Mais il (Sadio Mané) n'a pas été Ballon d'Or. Là il est dans la continuité avec son club après avoir permis au Sénégal de remporter la CAN et se qualifier pour le mondial. Je pense que s'il arrive à remporter la Ligue des Champions, il sera sacré", a-t-il déclaré, ce lundi soir, sur Canal+, au cours de l'émission hebdomadaire, Talents d'Afrique.

