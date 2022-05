samedi 14 mai 2022 • 301 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Kalidou Koulibaly a donné son avis, dans un entretien accordé à Onzemondial, son avis sur celui qui mérite de gagner le Ballon d'or cette année. Entre Benzéma et Sadio Mané, "capi" a tranché.

"Je préfère Sadio Mané parce qu'il est en équipe nationale avec moi, parce que je le côtoie tous les jours, c'est un super joueur, j'espère qu'un jour il gagnera le Ballon d'or. Mais Benzema, il n'y a rien à dire. Pour moi, je l'ai dit depuis très très longtemps, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs attaquants du monde.



C'est l'attaquant contre lequel j'ai eu le plus de mal à jouer parce qu'il est très très intelligent. Aujourd'hui, on le voit encore. Demandez à n'importe lequel de mes amis, lorsque j'ai joué contre lui il y a quatre ans de cela, j'avais dit que c'était l'attaquant le plus fort contre lequel j'avais joué et aujourd'hui il montre que je n'ai pas tort".