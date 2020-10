samedi 17 octobre 2020 • 65 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Quatre joueurs du FC Barcelone réclament une prime non payée, renseigne Mundo Deportivo.

La situation est tendue entre les joueurs et la direction du FC Barcelone. Alors que les premiers ont refusé de baisser leur salaire et s'apprêteraient à envoyer une lettre à Josep Maria Bartomeu pour exprimer leur mécontentement, les seconds, et notamment le président principal, pourraient être évincés lors des prochaines élections.

Et un nouvel imbroglio se créé entre certains joueurs et les dirigeants catalans. Ainsi, selon Mundo Deportivo, Kike Saverio, Chumi, Sergi Puig et Guillem Jaime auraient envoyé un recours à l'Association des Footballeurs Espagnols (AFE) pour réclamer une prime qui n'aurait pas été versée. D'un montant de 10 000 euros, cette prime devait être payée en fin de saison dernière pour récompenser la qualification de l'équipe réserve pour les barrages pour monter en division supérieur.