Barça : Lionel Messi absent pour la reprise

iGFM-(Dakar) Décidé à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi ne participera pas au premier entraînement de la saison ce lundi. L’Argentin espère toujours quitter le club catalan lors du mercato estival.

Le ton risque encore de monter entre le FC Barcelone et Lionel Messi. Déjà absent pour tests liés au coronavirus la veille, l’Argentin devrait sécher l’entraînement du club catalan ce lundi.

Selon les informations de Sky Sports, le sextuple Ballon d’or voudrait montrer son souhait de ne plus rejouer avec le Barça et ainsi faciliter son transfert cet été. Manchester City semble favori pour l’accueillir même si le PSG et l’Inter restent à l’affût.

Messi ne se considère plus comme Barcelonais

Attendu pour débuter la préparation de la saison 2020-2021 au centre d’entraînement Joan-Gamper, Lionel Messi aurait ainsi décidé de sécher la séance. Après une vingtaine d’années à Barcelone, la Pulga souhaite un nouveau défi et ne se considérerait plus comme un membre de l’effectif à la disposition de Ronald Koeman. En ratant la reprise avec le groupe, le natif de Rosario risque de s’exposer à des sanctions disciplinaires et même une retenue salariale.

Le point de non-retour?

Engagé dans un véritable bras de fer avec la direction catalane, l’attaquant de 33 ans souhaite partir gratuitement mais Josep Bartomeu et les patrons du Barça s’y opposent. Un conflit autour d’une éventuelle clause de départ se trouve au coeur des échanges entre l’entourage de Lionel Messi et le club blaugrana.

Le père et représentant de l’international argentin devrait rencontrer les dirigeants barcelonais mercredi. A moins que le nouvel affront et l’absence du buteur pour la reprise ne remette en cause cette réunion.