Basket : le choix Boniface Ndong jugé par des journalistes

iGFM-(Dakar) Des journalistes sénégalais ont réagi à la nomination de Boniface Ndong comme sélectionneur de l’équipe nationale masculine de basket-ball, en remplacement de l’Espagnol, Porfirio indisponible pour diriger les Lions du Sénégal. Ils ont tous magnifié la décision de la Fédération qui selon eux, a fait confiance à l’expertise locale.

Mor Bassine Niang : “Il va donner des couleurs à l’équipe du Sénégal”

“Je pense que la nomination de Boniface est un bon choix dans la mesure où il connait bien le basket africain, européen, il a été pro pendant plus de 15 ans. Il était entraîneur à Malaga, aujourd’hui, il est en NBA avec Denver en tant qu’assistant,

Depuis plus de deux décennies, il est dans le haut niveau, donc c’est un entraîneur qui va donner des couleurs à cette équipe du Sénégal, permettre aux Lions de remporter l’Afrobasket 2021. Il faut rappeler qu’en 2014, il avait largement contribué au résultat du Sénégal qui s’était arrêté en huitièmes de finale lors de la Coupe du monde en Espagne.

Il a laissé une bonne impression au niveau des joueurs et du basket sénégalais. Donc, pour moi avoir Boniface à la tête de l’équipe du Sénégal, est un bon choix. Il faudra juste l’accompagner et lui permettre d’atteindre ses objectifs. Pour l’intérêt du basket sénégalais, si on lui donne les moyens, on pourra avoir de bons résultats avec le TQO (tournoi de qualification olympique) qui démarre en juin et les éliminatoires de l’Afrobasket en novembre. Donc, la Fédération et l’Etat du Sénégal doivent accompagner ce jeune technicien qui est un pur produit du basket sénégalais. Il ne faut pas l’oublier. Il a fait ses débuts au DUC avant de passer par l’Allemagne, la Russie, l’Espagne et la France. Aujourd’hui, c’est une fierté d’avoir ce joueur sur le banc de l’équipe du Sénégal.”

Le retrait de Porfirio : “la Fédération et la Direction Technique Nationale ne sont pas responsables, donc s’il désiste, c’est d’une manière diplomatique. Si Porfirio n’est pas disponible, il y a Boniface qui peut coacher cette équipe.”

Abou Sèye : “c’est une suite logique”

“C’est une suite logique si on sait que Boniface Ndong était le premier assistant de Porfirio. Ce dernier a fait part de son indisponibilité pour diriger l’équipe lors des éliminatoires de l’Afrobasket 2021. C’est tout à fait normal. Le pourquoi, la Fédération n’a pas précisé. Elle a juste sorti un communiqué. Je dirais que le profil est bien pour l’équipe, ça pourrait être le bon choix pour l’équipe. Il connaît l’équipe et l’environnement car il a duré dans la tanière en tant que joueur. Il faisait partie de l’encadrement en tant que manager. Il a eu aussi à coacher en Espagne avant d’aller aux Etats-Unis avec Denver.

Actuellement, on ne peut donner aucun jugement s’il pourra diriger l’équipe nationale. Il faudra qu’on le voit à l’œuvre d’abord avec la sélection car ce sera une première. Mais, il a des arguments à faire valoir. Certains joueurs connaissent bien Boniface. D’ailleurs, ils le considèrent comme un grand frère. C’est un plus pour lui et je pense qu’il pourra conduire l’équipe. La Direction technique jouera aussi son rôle. Boniface a toutes les cartes pour faire de bonnes choses avec l’équipe nationale masculine.”

Le retrait de Porfirio : “Si on se réfère à la dernière conférence de presse, le Directeur technique Moustapha Gaye avait donné quelques explications par rapport à ce choix et les circonstances de sa nomination. Donc, fallait-il le prendre ou faire autre chose? Seule la Fédération peut répondre à cette question. C’est bien de faire confiance aux entraîneurs locaux”.

Mamadou Salif GUEYE