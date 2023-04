vendredi 28 avril 2023 • 244 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Fédération internationale de basketball (FIBA) a choisi, ce vendredi, le Qatar pour accueillir l'édition 2027 de sa Coupe du monde masculine phare.

Après la Coupe du monde de la FIFA, le Qatar accueillera le Mondial de basket masculin. Doha organisera chaque match de l'événement de 32 équipes dans des sites préexistants, a déclaré la FIBA, citant également la modernisation des réseaux de métro et de transports publics qui ont été achevés pour la Coupe du monde de football masculin de l'année dernière.



Le Qatar a fait face à de vives critiques lors d'un projet de construction massif de 12 ans pour la Coupe du monde de football en raison du traitement réservé par le pays riche en gaz à sa main-d'œuvre migrante. La FIBA ​​n'a fait aucune référence aux questions de travail ou de droits de l'homme en annonçant sa décision, qui est intervenue à la veille du tirage au sort du tournoi 2023.



La FIBA motivée par les infrastructures



Lorsqu'on lui a demandé comment elle considérait les questions de droits, la FIBA ​​a déclaré dans un communiqué qu'en l'absence de construction nécessaire au Qatar, "les économies de temps et d'argent liées à la construction de nouveaux sites seront concentrées sur la fourniture de l'héritage social le plus fort possible".



"Avec toutes les équipes jouant dans la même ville, les fans peuvent tout planifier longtemps à l'avance et profiter d'une expérience unique puisque tous les sites sont à moins de 30 minutes les uns des autres", a déclaré l'instance dirigeante basée en Suisse. "De plus, tous les sites qui seront utilisés pour l'événement masculin phare de la FIBA ​​sont déjà construits, tandis que les technologies vertes largement utilisées aideront à organiser la Coupe du Monde de Basketball FIBA ​​2027 comme un événement neutre en carbone."



La FIBA ​​a déclaré que d'autres candidats qu'elle n'avait pas identifiés étaient entrés dans le processus d'accueil, mais que le Qatar était "le premier à présenter une candidature remplissant les conditions standard".



"La FIBA a ​​la confiance nécessaire pour confirmer la décision sans hésitation"



Le gouvernement qatari a déclaré dans un communiqué que son "portefeuille célèbre d'hébergement d'événements méga-sportifs a donné à la FIBA ​​la confiance nécessaire pour confirmer la décision sans hésitation".



Le Qatar est le troisième hôte asiatique consécutif du tournoi masculin. La Chine a accueilli en 2019 et les Philippines, le Japon et l'Indonésie accueilleront l'édition de cette année du 25 août au 25 septembre. L'Espagne est le championne en titre.



L'accueil sportif du Qatar a culminé mais ne s'est pas arrêté avec la Coupe du monde de football. La Coupe du monde de basket-ball sera l'un de ses événements majeurs avant d'accueillir les Jeux asiatiques de 2030, qui utiliseront certains stades construits pour le tournoi de football.



Un objectif à long terme pour le Qatar est d'accueillir les Jeux olympiques, bien que la prochaine opportunité disponible pour les Jeux d'été soit l'édition 2036, car les hôtes ont déjà été choisis pour 2028 et 2032.



Une candidature à Doha était en cours de préparation pour les Jeux de 2032 lorsque le Comité international olympique a rapidement choisi Brisbane sans que les candidats rivaux ne soient soumis à un vote.