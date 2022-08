samedi 20 août 2022 • 228 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour permettre à l’équipe nationale masculine de basket-ball du Sénégal de ne pas courir derrière des visas, le ministre des Sports, Matar Ba, a annoncé, vendredi soir, à Dakar, que les membres de la sélection doivent pourvoir détenir le passeport de service.

"Il y a toujours une mobilisation et une ambiance extraordinaire pour accompagner l’équipe nationale de basket. Nous courons toujours derrière un objectif, c’est l’Afrobasket. Les dames ont gagné en 2015. Certainement, la Fédération et son président se battent pour que les hommes reviennent au sommet du basket africain. Cela va se faire mais il faut de la patience. Il faut qu’on comprenne que ce qui s’est passé au football peut se faire dans toutes les disciplines. Il faut un temps pour construire et un autre pour gagner. Nous avions une génération qui a fait des merveilles, mais elle prend un peu de l’âge. Il faut de la transition en mettant les jeunes, donner du temps au staff technique qui va connaitre des échecs et des succès. La finalité, c’est de gagner."



"On va vers un tournoi très important. On sera à Monastir pour une fenêtre et on veut voir l’équipe survoler les rencontres. Pour ce faire, la Fédération a établi un plan de préparation et l’État a satisfait les demandes. Il faut avoir une cohésion et savoir qu’il y a toujours des détails dans ce genre de compétition. On doit se surpasser et transformer cela en énergie positive. On doit se concentrer sur l’essentiel, trouver les voies et moyens pour gagner. On est en Afrique, on joue contre l’arbitrage ou devant un public hostile. On doit être fort mentalement pour tirer notre épingle du jeu. Ce sont des jeunes et ils peuvent nous satisfaire durant ce tournoi. Je salue le travail de toutes les parties prenantes : État, Fédération, presse sportive, les bonnes volontés, les supporters. Ces joueurs sont des ambassadeurs et on doit les mettre dans de très bonnes conditions. On doit pouvoir donner le passeport de service aux membres de l’équipe. Cela va permettre à l’équipe de ne pas courir derrière des visas."



Le Ministre des Sports s'exprimait à la fin du match amical, qui opposait l'équipe du Sénégal (86-55) à celle du Cap-Vert, au stadium Marius Ndiaye, dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Les Lions quittent Dakar, ce samedi, pour la Tunisie où se déroulera la quatrième fenêtre du 26 au 28 août 2022.