iGFM (Dakar) Nommé entraîneur principal de l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal, Desagana Diop a réussi ses débuts sur le banc des Lions.

Après la débâcle d'Alexandrie, Ngagne Desagana Diop a remplacé Boniface Ndong remercié suite à la contre-performance du Sénégal lors de la troisième fenêtre. Un choix que beaucoup trouvent étonnant et pas forcément à la hauteur des ambitions de l'équipe du Sénégal qui joue les premiers rôles en Afrique. Surtout que lui et son prédécesseur ont toujours été de bons amis. Mais pour l'heure, Desagana réussit ses débuts avec trois victoires en trois matchs officiels. Est-il déjà l'homme de la situation ?



Mor Bassine Niang (RECORD) : "Ngagne a commencé à avoir la main mise sur son groupe"



"J'ai eu à voir le coach à l'œuvre depuis le premier août. C'est un manager. Il hausse le ton quand il le faut. On a vu que l'équipe a montré bcp de caractère, on dit souvent que l'équipe reflète l'image de l'entraîneur. On a vu que Ngagne a commencé à avoir la main mise sur son groupe et c'est très important.







Il est resté humble même après les victoires contre le Cap Vert et l'Egypte en amical. Il a continué à travailler, à remobiliser ses joueurs et on a vu à Monastir quand l'équipe était dans des difficultés, il était toujours serein, calme et trouver le bon chemin pour permettre à son équipe de sortir victorieuse de cette quatrième fenêtre. Je pense qu'il peut nous apporter des satisfactions dans le futur. Il faudra l'encadrer, le motiver, son staff, conserver le manager général Malèye Ndoye et l'aider dans ses tâches. Il faudra aussi maintenir le staff médical et éviter des changements au sein de cette équipe nationale masculine. Je pense que si toutes les conditions sont mises à la disposition de l'entraîneur, on peut avoir une bonne équipe du Sénégal d'ici 2025. Je pense bien que Ngagne a la tête sur les épaules et sait là où il veut aller."



Abou Sèye (BASKETSENEGAL) : "Son message et sa philosophie de jeu passent"



"On a vu le travail qu'il a abattu pour sa première sortie en tant que coach titulaire. Desagana a su récupérer une équipe qui était on peut dire perdue, qui sortait d'une fenêtre avec des défaites et problèmes internes. L'équipe était un peu dispersée après Alexandrie. Desagana a remobilisé les troupes, fait passer son message, sa philosophie de jeu et à se rapprocher des joueurs. Ce qui était difficile. Il a réussi un pari. Il a demandé à anticiper la préparation pour se rapprocher davantage des joueurs. Ce qu'il a réussi à faire. Il a instauré une hiérarchie au sein de l'équipe.





Donc on ne peut que tirer chapeau au coach Desagana qui a remobilisé les troupes, redonné au Sénégal son vrai visage durant cette quatrième fenêtre, On ne peut que lui souhaiter bonne chance pour qu'il puisse mener à bien cette mission. Maintenant reste à confirmer ce qu'il a fait à Monastir, ici à Dakar au mois de février pour qu'on puisse se qualifier à la Coupe du monde. Ce qui serait quelque chose d'extraordinaire puisqu'aucun pays africain n'a jusqu'à présent réussi à se qualifier à la Coupe du monde trois fois successivement. Chapeau au coach, à son staff et à tout l'équipe qui est derrière. On sent un environnement nouveau au sein de l'équipe et c'est le coach Desagana qui a su imposer cela pour essayer de bien structurer l'organisation de l'équipe nationale. On le félicite pour ça."

