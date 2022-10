vendredi 21 octobre 2022 • 361 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La très attendue Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer Mozambique 2022 démarre ce vendredi 21 octobre dans la magnifique station balnéaire de Vilankulo, située sur la côte australe du Mozambique.

Mozambique-Malawi en ouverture



L'événement sera retransmis dans plusieurs pays au cours des sept prochains jours. Les plus grandes nations de Beach soccer d'Afrique participent à l'évènement, notamment les champions en titre, le Sénégal, et le Mozambique, pays hôte, qui font partie des favoris.



Le match d'ouverture opposera le Mozambique hôte au Malawi, dans un derby d'Afrique australe. La rencontre débutera à 15h30 heure locale (13h30 GMT).



Entrée en lice du Sénégal, ce samedi



Le jour suivant verra toutes les équipes du groupe B entrer en action dont le Sénégal qui jouera contre l'Ouganda à 14h00 et Madagascar contre à l'Egypte à 15h30.



Arrivé sur les lieux, le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a visité l'arène récemment construite pour accueillir l'évènement.



Mosengo-Omba a déclaré : "La ville de Vilankulos est vraiment un endroit magnifique, une toile de fond parfaite pour ce que nous espérons être une Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer réussie. Il s'agit d'une compétition importante dans le calendrier de la CAF. Nous avons déjà vu que l'édition 2021 au Sénégal était un événement de grande qualité. Nous espérons que la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer conservera ces standards et s'en inspirera. Nous souhaitons bonne chance aux sept pays participants."



Note aux médias : Des images et temps forts de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer seront mis à disposition gratuitement, et ce de manière quotidienne via l'espace médias de la CAF (CAF Media Channel). Veuillez noter que ce contenu ne pourra être utilisé qu'à des fins éditoriales.



Par ailleurs, les images animées ou vidéos ne pourront pas être utilisées au-delà du 10 novembre 2022.