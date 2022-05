samedi 28 mai 2022 • 593 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar- Bientôt le monde du foot sera fixé sur l’identité du Ballon d’or 2022. Chez nous, les sénégalais croisent les doigts pour que Sadio Mané soit sacré. Mais Habib Bèye, Grand défenseur de Mané, n’est pas très optimiste pour le fils de Bambali, qui a effectué une saison en fanfares.

"Il a tellement marqué les esprits que moi-même, compatriote, fan et défenseur ultime de Sadio Mané, je ne peux pas occulter ce qu'a fait Karim Benzema en termes de performance et de continuité, Benzema a de l'avance sur Mané», a indiqué le très écouté consultant de Canal plus dans Le Parisien.



Et pour argument, Habib Bèye souligne que le le numéro 9 des meringues «a marqué les esprits récemment en Ligue des Champions, il a été le joueur qui a changé le cours des matchs.» Et donc, souligne Habib Bèye, «nul ne pourra crier au scandale s'il remporte le Ballon d'Or.» «J'ai tendance à penser qu'il l'a déjà gagné et que, avec une victoire en Ligue des Champions, il n'y aura plus de débat», dit-il.



Pour le moment, rien n’est définitivement acté. Les fans nationaux de Sadio Mané sont plus que jamais optimistes.