iGFM - (Dakar) Certains médias ont annoncé le forfait de Sadio Mané pour la coupe du Monde. Le Bayern de Munich vient officiellement de faire un communiqué, suite aux examens subis par le joueur après sa blessure contractée hier mardi. Ci-dessous le contenu du texte dans son intégralité.

«Sadio Mane s'est blessé à la tête du péroné droit lors de la victoire 6-1 du FC Bayern contre le Werder Brême. Le footballeur africain de l'année manquera le match de samedi contre Schalke. D'autres examens suivront dans les prochains jours. Le FC Bayern est également en contact avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de football», le Bayern ne parle, donc, pour le moment, pas de forfait.



Sadio Mané s’est blessé hier mardi, au cours du match qui opposait le Bayern de Munich au Werder de Brême. Président de la Fédérations Sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a réagi sur la blessure de Sadio Mané, surtout sur l’information de l’Équipe qui annonce le forfait de l’enfant de Bambali pour la coupe du monde.



«Je pense que nous devons tous prier pour que, si blessure il y a, qu’elle ne soit pas trop grave et que Sadio puisse retrouver le terrain le plus rapidement. À ce stade-là, c’est à sa santé qu’on pense d’abord avant de penser à notre intérêt, voire l’intérêt de l’équipe», a indiqué Me Augustin Senghor.



Le chef de l’Etat y est aussi allé d’un tweet pour apporter son soutien au joueur : «Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l’ai dit: Sadio, cœur de Lion ! De tout cœur avec toi !Dieu te bénisse !», a-t-il fait publier. (Mise à jour 13H 58)





