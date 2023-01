lundi 2 janvier 2023 • 6277 lectures • 0 commentaires

Sport 2 jours Taille

Hier dimanche, «Boy Niang II» a terrassé Balla Gaye II. Une victoire surprise pour beaucoup d’observateurs, mais pas pour le vainqueur qui a expliqué comment il est venu à bout du «Lion de Guédiawaye».

«Je savais que comme c’est un lion, il allait attaquer», a déclaré le tombeur de Balla Gaye II, dans les colonnes du journal «Les Échos». Une intuition qui ne le trompera pas, puisque le Fils de Double Less va attaquer :«Il a essayé de m'atteindre. Je lui ai donné un coup. Puis, il s'est attaqué à mes jambes. Je l'ai pris, malheureusement il m'a échappé, surement parce qu'il avait de la sueur au corps», raconte-t-il.



Mais, le fils de «De Gaulle», prendra son mal en patience. «Je ne me suis pas précipité. Mais il a oublié que je lui avais dit qu'il est un grand lutteur, mais il n'est pas meilleur que moi (rire). J'ai pris le temps par la suite de le contrôler puis je l'ai plaqué et il avait ses deux mains au sol. Mais je me suis dit que le combat devait surtout se terminer au sol et c'est ce qui est arrivé», explique-t-il.